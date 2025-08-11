Bakan Bolat, sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Sanayi üretiminde yakalanan güçlü ivmeye dikkati çeken Bolat, "Haziran ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3, imalat sanayi üretim endeksi de yüzde 9,5 artış gösterdi. Sanayi üretim endeksi, haziranda yıllık bazda son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti." ifadelerini kullandı.

Bolat, endeksin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 arttığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi üretim endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 5,5'e yükselerek büyüme performansındaki güçlenmeyi ortaya koydu. Buna göre, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 2 büyüyen Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte daha güçlü büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor."

"KALICI REFAH ARTIŞI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu yılın 7 ayına yönelik ihracatın, sanayi üretiminin lokomotifi olduğuna dikkati çeken Bolat, "Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu artış, sanayi üretimini ve istihdamı olumlu yönde desteklemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Bolat, ihracatın yatırım, üretim ve istihdam zincirindeki kilit rolüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat önceliklerimizle kalıcı ve kapsayıcı refah artışı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla bir yandan destekler sonuç odaklı yürütülüyor, diğer yandan ticari diplomasi faaliyetleriyle yeni fırsatların kapısı aralanıyor ve sorunların çözümü için etkin adımlar atılıyor."