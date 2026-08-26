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Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:44

Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile bir araya geldi. Bolat, "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

AA
Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı ile bir araya geldi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile yaptıkları görüşmeyle ilgili, "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şam Ticaret Fuarı vesilesiyle ve güçlü bir iş heyetiyle Şam'da bulunduklarını belirtti.

Ziyaretinin ilk bölümünde eş-Şaar ile görüştüklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık.

Nisanda gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı'nda mutabakata vardığımız hususların takipçisi olmaya ve bunları somut sonuçlara dönüştürmeye yönelik irademizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SURİYE #ŞAM #TÜRKİYE

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Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı ile bir araya geldi
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