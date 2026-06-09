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Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:11 Son Güncelleme: 9.06.2026 11:16

Bakan Bolat: "İslahiye Gümrük Kapısı en kısa sürede açılacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Türkiye ve Suriye'yi birbirine bağlayan uluslararası bir demiryolu sınır kapıs İslahiye Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede açılacağını müjdeledi.

AA
Bakan Bolat: İslahiye Gümrük Kapısı en kısa sürede açılacak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'ın da katıldığı "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" Oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, "Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması" dedi.

Bakan Bolat, aynı zamanda "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAHİYE #ÖMER BOLAT

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Bakan Bolat: "İslahiye Gümrük Kapısı en kısa sürede açılacak"
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