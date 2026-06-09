Bakan Bolat: "İslahiye Gümrük Kapısı en kısa sürede açılacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'ın da katıldığı "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" Oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, "Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması" dedi.

Bakan Bolat, aynı zamanda "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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