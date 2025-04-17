Bakan Bolat Suriye’de temaslarını sürdürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün geldiği Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarını sürdürüyor. Ziyaretinin ikinci gününde kendisine eşlik eden iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Şam Ticaret Odası üyesi iş insanlarıyla buluşan Bolat'a toplantıda Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar eşlik etti.

Buradaki konuşmasına Şam'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye olarak Suriye ile bin yıllık ortak mazimiz ve güçlü bağlarımız var. Suriye'deki 13 yıl süren ve halkın hürriyet zaferi ile neticelenen 8 Aralık devrimi hayırlı uğurlu olsun. Bu iç savaş döneminde Suriye'den sonra en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyeti Reisicumhuru Erdoğan ve hükümetimiz, devletimiz ve milletimiz bir bütün halinde Suriye halkının yanında yer almıştır ve bu devrimden de büyük memnuniyet duymuştur. Bundan sonra da hükümet, devlet ve millet olarak Suriye'nin güçlü bir istikrar ve huzur içinde gelişmesi ve büyümesi en büyük duamızdır. Türkiye ile Arap dünyası ve Suriye arasında en yüksek düzeyde yakınlaşmanın olduğu dönem bu dönem olmuştur. Kültürel ve sosyal yakınlaşma entegrasyonu en üst düzeye ulaştı. Bugün Suriye'de tahminimizce 4 milyon Türkçe konuşan kardeşimiz var. Bu da Türkiye ile 325 milyonluk Arap alemi arasındaki ekonomik, ticari, kültürel köprülerin kurulmasında Türkçe konuşan 4 milyon Suriyeli çok önemli bir rol oynayacak. İnsan önce komşusu ile ticaret yapar, ticaretini öyle büyütür. ABD-Meksika ekonomilerinin entegrasyonu, ABD-Kanada entegrasyonu, AB içinde 27 ülkenin entegrasyonu, Türkiye ve Suriye'de böyle güçlü bir entegrasyon içinde olacak."

Suriyelilerin tarih boyunca tüccar millet olarak bilindiğini anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"Biz Türkler de son 10 yıldır üretimde, teknolojide büyük atılımlar kaydettik. Ülkemizin altyapısını, üstyapısını dünyanın en ileri seviyelerinde yeniledik. İç savaş sırasındaki Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'de üretim, ticaret, hizmetler konusunda büyük bir tecrübe kazandılar, para kazandılar ve artık bunu Suriye'nin yeniden imarı için harcama, kullanma vakti gelmiştir."

Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağının altını çizen Bolat, "Şimdi Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor, biz de Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz. Türkiye'deki bütün bakanlıklar olarak, Suriye'ye destek olma konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldık. Burada özgür ve yeni Suriye'nin kurulması sizin eseriniz olacak bize de Müslüman kardeşleriniz ve komşunuz olarak destek olma vazifesi düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar da toplantıya katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını getirdim." dedi.

Bakan Bolat, ziyaretinin ikinci gününde Emevi Camisi'ne giderek, Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ve ilk Türk hava şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.