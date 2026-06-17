Bakan Bolat: Türk müteahhitlik firmaları Gine’deki dev projelerde rol alacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, bugün Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 kapsamında Gine Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Muhammed Lamine Savane ile verimli bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Gine'ye yaptığı resmi ziyarette ortaya koyduğu 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirme imkanlarını ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Gine'de başta Simandou Projesi olmak üzere hayata geçirilmesi planlanan büyük ölçekli konut, liman ve altyapı yatırımlarında Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün üstlenebileceği rol üzerinde durduk. Bu çerçevede, Gine'deki büyük projelerde ülkenin vizyonunu geleceğe taşıyan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızla birlikte önümüzdeki dönemde Gine'ye bir Türk müteahhitlik heyeti ziyareti gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Ayrıca ticaret, konut, tarım, madencilik ve enerji alanlarında iki ülke arasında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu teyit ettik. Yatırım ortamının güçlendirilmesine katkı sağlayacak Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın da ilk fırsatta gündeme alınması yönündeki ortak irademizi ifade ettik."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör