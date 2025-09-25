Bakan Bolat: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri yeni bir sıçramanın başında

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazetecilere ABD'deki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Bolat, Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri, yatırımcılar ve finansçılar ile toplantılar, görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, bu toplantıların bazılarına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiğini söyledi.

Türkiye-ABD ticari ilişkileri ve karşılıklı yatırımlar, turizm, enerji ve diğer ekonomi konularının görüşüldüğü bu toplantıların çok verimli geçtiğini vurgulayan Bolat, "Burada çok pozitif bir hava vardı. Türkiye'deki reformlarımıza, ekonomideki istikrar ve büyüme trendine yönelik övgüler söylendi, takdirler belirtildi ve hemen hepsinin yatırımlarını genişletme planları var. Bu konuda ne kadar tutarda yatırım yapacakları noktasında çalıştıklarını belirttiler." dedi.

Bakan Bolat, 22 yıl boyunca milli geliri ve dış ticaretinde yaşanan artışla Türkiye'nin güvenilir bir tedarik, yatırım, lojistik ve üretim üssü olarak görülmesinin yurt dışından yatırımcıların iştahını kabarttığına işaret ederek, "Türkiye'de iş yapmak ve Türkiye'yi merkez alıp Avrasya coğrafyasındaki diğer işlerini genişletmek, büyütmek çabası içindeler." diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ATILIM BUNDAN SONRA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) gibi önemli iş dünyası kuruluşlarının da toplantılarına katıldıkları bilgisini veren Bolat, "Türkiye-Amerika ekonomik ilişkilerinde bir sıçramanın başındayız. Önemli bir atılım bundan sonra gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki yakın temaslar ve geçmişten bu yana devam eden karşılıklı ticaretteki artışa dikkati çeken Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin geçen yıl 35 milyar doları aştığını, bu yıl da 38-40 milyar dolar civarına yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Bakan Bolat, "ABD'nin son dönemdeki ticaret politikası çerçevesinde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyabilme ve özellikle de rakip ülkeler nezdinde avantajlı konumda kalabilme konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Siyasi alandaki yakınlaşma, liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, ekonomi, ticaret ve iş dünyası alanında da son derece olumlu bir hava meydana getirmiş." dedi.

"SIKINTI VEREBİLECEK ALANLARLA ALAKALI GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

Türkiye ve Türk-Amerikan ekonomi ilişkileri açısından bu yıl oldukça başarılı ve verimli toplantılar yaptıklarını vurgulayan Bolat, bu olumlu havanın daha fazla yatırıma ve ihracata dönüşmesi için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin 2 Nisan'da başlattığı yeni gümrük vergisi artışları ile ticaret politikası araçları çerçevesinde Türkiye'nin rakip ülkelere göre daha düşük oranda tarife artışlarıyla karşılaştığını anımsattı.

Nisandan bu yana devam eden gümrük vergisi artışları ve ticaretteki korumacılık rüzgarları karşısında gerek ABD Ticaret Bakanlığı gerekse ABD Ticaret Temsilciliği ile temasları sürdürdüklerini belirten Bolat, "Türkiye-ABD ilişkilerinde iki taraf açısından da sıkıntı verebilecek alanlarla alakalı gerekli adımlar atılıyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HAKLARINI VE ÇIKARLARINI KORUMAK EN TEMEL GÖREVİMİZ"

Bolat, 2018'de ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı Türkiye'nin de ek mali yükümlülükler uyguladığını anımsatarak, daha sonra Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki panel raporları çerçevesinde, iki taraf arasında daha fazla ticaret yapılabilmesi ve pazara giriş imkanlarının artırılması noktasında bazı adımlar atıldığını ifade etti.

Bu kapsamda ABD'nin 21 ürün grubuna yönelik ek mali yükümlülükle ilgili tedbirlerinin pazartesi günü kaldırıldığına dikkati çeken Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye olarak da ABD tarafıyla kendilerinden beklentilerimizi net bir şekilde görüşme halindeyiz. Bizim Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını korumak en temel görevimiz. İki ülke arasındaki ticaret bu yıl 40 milyar dolara doğru uzandı. İki liderin geçmişte ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için pazara giriş imkanları konusundaki kolaylıklarla ilgili düzenlemeleri müzakerelerde ele alıyoruz."

"DENGELİ BİR ŞEKİLDE EKONOMİK İLİŞKİLERİ ARTIRMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinin siyasi, diplomatik, savunma sanayisi, enerji, ticaret, yatırım ve turizm alanlarında oldukça iyi bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "İki ülkenin de çıkarına olacak, dengeli bir şekilde ekonomik ilişkileri artırmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

ABD'nin, Türkiye'ye en çok dış yatırım yapan ve geçen yıl en çok ihracat yapılan ikinci ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Bolat, aynı zamanda buranın en çok ithalat yapılan beşinci ülke olduğunu dile getirdi.

Bolat, bu nedenle ABD'nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İki ülke de firmalar da birbirlerini iyi tanıyor. Türkiye'de 2 binden fazla Amerikan şirketi uzun yıllardır yatırım, üretim, ticaret, finans faaliyetlerinde bulunuyor. Bu yatırımlar yüz binlerce istihdam oluşturuyor. Bu rakamların yükselmesi Türkiye ekonomisinin büyümesine ve refah seviyesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bütün çabamız, ülkemizin ve halkımızın refahı, gelişmesi için. Burada da dış ticaret çok önemli bir lokomotif görevi görmektedir. ABD de dünyanın en büyük ekonomisi olarak, dünyanın en büyük ithalatçısı olarak Türkiye için çok önemli bir ortak."