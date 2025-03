Bakan Bolat: Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi

"GÜÇLÜ, İSTİKRARLI BİR DÖNEMİ YAŞADIK"

Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından itibaren 79 yılda 58 hükümet kurulduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Ortalaması 1.3 yıl yani yaklaşık 15-16 ayda hükümetler koalisyonlarla geldi gitti. Tek başına hükümetlerin olduğu kısa dönemler oldu. Oralarda bir çıkışlar, bir yukarı doğru gelişmeler kaydedebildi ama onun dışında 1991-2002 arasında 11 hükümet değişti. Kimi 3 ay kimi 6 ay kimi 1,5 sene kimi 1 sene koalisyonların olduğu bir dönemdi. Biz 2002'den bu yana en azından siyasi istikrar anlamında Allah'a şükür güçlü, istikrarlı bir dönemi yaşadık. Hükümetler bozuluyor; hükümetler kuruluyor böyle süreçler olmadı. Her bir koalisyon hükümeti 36 tane bakandan oluşuyordu. Çaydan sorumlu devlet bakanı, şekerden sorumlu devlet bakanı ve karayollarından sorumlu devlet bakanı gibi görevlendirmeler yapılıyordu. Lütfen hatırlayalım bu dönemde dünyada 2008-2009 ekonomik krizi yaşandı. Daha sonra Avrupa'da 2010-2025 arası egemen borç krizi yaşandı durgunluk dönemiydi. Sonra 2020'de Çin'den başlayan bir salgın yaşadık. 1918'deki İspanyol gribinden sonraki ilk büyük salgındı. Resmi rakamlar 6,5- 7 milyon, gayri resmi rakamlara göre 20 milyon kişinin can verdiği bir salgındı. O günleri hatırlayalım; bir yıla yakın karantinada kapalı iş yerleri, özellikle hizmet sektörleri zor bir dönemdi. Elhamdülillah devletimiz, hükümetimiz kimseyi açıkta bırakmadı. Gelir desteği, kira desteği ve özellikle işten çıkarılanlar için işsizlik sigortası gibi birçok desteklerle iş dünyasına kol kanat germeye devam ettiler. Türkiye sağlıkta en az hasarla atlattı. 100 bine yakın can kaybımız oldu. Allah bütün kardeşlerimize rahmet eylesin" dedi.