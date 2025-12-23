Bakan Bolat: Türkiye-Azerbaycan serbest ticaret anlaşması çalışmaları sürüyor

Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar. Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah zamanla bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.