Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:40 Son Güncelleme: 23.12.2025 12:50

Bakan Bolat: Türkiye-Azerbaycan serbest ticaret anlaşması çalışmaları sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ettiklerini söyledi. Bakan Bolat, teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek, zamanla anlaşmanın sağlanacağını söyledi.

Bakan Bolat, Bakü'de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Forumda, özel sektör temsilcileri ile devlet yetkililerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik müzakereler yürüttüğünü belirten Bolat, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi ve ticarette çok daha yüksek hedeflere tüm gücümüzle koşuyoruz." dedi.

Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar. Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah zamanla bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.

