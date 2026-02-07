Bakan Bolat: "Türkiye ekonomisi 21 çeyrektir büyümesini sürdürüyor"

"TÜRKİYE EKONOMİSİ, BÜYÜMESİNİ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTEDİR"



Türkiye ekonomisinin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Bolat, " Türkiye ekonomisi; 2003-2024 arası 22 yılda, yıllık ortalama reel yüzde 5,4 oranında ve 2024 yılında da yüzde 3,3 oranında büyümeyi başarmıştır. 2025 ilk dokuz ayı sonunda ekonomik büyüme oranı da yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşan GSYİH'mız, cari fiyatlarla, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla ise 1 trilyon 538 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir. Kişi başına düşen gelir 2024 yılı itibarıyla 15 bin 325 dolara yükselmiş, 2025 yılı 3'üncü çeyrek sonunda ise 17 bin 886 dolara ulaşmıştır. IMF tahminlerine göre, Türkiye'nin, 2025 yılı sonunda, dünyanın 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olması beklenmektedir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2002 yılında 10 milyar dolar, ihracatımızdaki payı ise yüzde 30 seviyesindeydi. 2025 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2024 yılına kıyasla yüzde 10,8 artarak 112 milyar dolara ulaşmış ve toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 43,5'e çıkmıştır. Bu artış, Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.