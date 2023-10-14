Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat, "Türkiye ve Afrika ticaret hacmi" açıklaması!
Giriş Tarihi: 14.10.2023 00:07

Bakan Bolat, "Türkiye ve Afrika ticaret hacmi" açıklaması!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Bolat, Türkiye ve Afrika ticaret hacmi açıklaması!

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde ikili görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Burkina Faso Endüstriyel Kalkınma, Ticaret, Zanaat ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı, Seyşeller Cumhuriyeti Yatırım, Girişimcilik ve Sanayi Bakanı, Afrika Birliği Kalkınma Ajansı Üst Yöneticisi ve Gabon Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanıyla bir araya geldiğini bildiren Bolat şunları kaydetti:

"Türkiye, her daim Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık, kardeşlik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bolat, "Türkiye ve Afrika ticaret hacmi" açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA