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Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:49

Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

AA
Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl-Ekonomi Oturumu'na katıldığını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da oturumda yer aldığını bildirdi.

Oturumda, küresel ekonomideki gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü ve ilerleyen döneme ilişkin hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları ifade etti:

"Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti'nin en büyük gücü, istişareyi esas alan, ortak aklı önceleyen ve milletimizin beklentilerini siyasetin merkezine yerleştiren yönetim anlayışıdır. Bu anlayışla iş dünyamızın, çalışanlarımızın, üreticilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine cevap verecek güçlü politikaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, Yüce Allah'ın izniyle, üretimin, teknolojinin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın yüzyılı olacaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #VEDAT IŞIKHAN #ÖMER BOLAT #TÜRKİYE YÜZYILI

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Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz
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