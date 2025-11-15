Bakan Bolat: Türkiye’nin Balkanlar’a ticareti giderek artmakta

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen hemen bütün Balkan ülkeleri liderleri, hükümetleriyle kurduğu faydalı ve özel ilişkiler sayesinde Türkiye, Balkanlar'da bir barış ve istikrar unsuru olarak en önemli rolü oynuyor." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki programlarının ardından AA muhabirine Balkanlar ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Bolat, bölgenin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Balkanlar'ın, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki ana geçiş koridoru olmasının da önemli olduğunu aktaran Bolat, "Tarihimizden aldığımız güçle ve tarihi ilişkilerimizle, gerekse de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin çok önemli bir geçiş yolu olması itibariyle biz Balkanlar'da huzur, asayiş ve istikrarın devamından yanayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen hemen bütün Balkan ülkeleri liderleri, hükümetleriyle kurduğu faydalı ve özel ilişkiler sayesinde Türkiye, Balkanlar'da bir barış ve istikrar unsuru olarak en önemli rolü oynuyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, 1990'lı yıllarda komünizmin yıkılmasından sonra Balkan ülkelerinin geçiş sürecinde, ülkeler ve sınırlar arası kanlı savaşlar olduğunu hatırlatarak, "Bosna Hersek'teki savaşta 250 binden fazla kişi şehit oldu. Cumhurbaşkanımızın 2002 sonunda hükümeti kurmasından sonraki süreçte büyük ölçüde huzur ve istikrarın sağlandığını görüyoruz." dedi.