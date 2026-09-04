Bakan Bolat: Türkiye’yi küresel e-ticaret ve e-ihracatın güçlü aktörlerinden biri yapacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2026'nın açılışı öncesinde dünyanın önde gelen e-ticaret pazaryerlerinin temsilcileri ve uluslararası iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde Türkiye'nin güçlü üretim altyapısını, girişimcilik kabiliyetini ve yükselen markalarını küresel e-ticaretin sunduğu fırsatlarla buluşturacak yeni iş birlikleri ve büyüme imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.

Ticaretin sınırlarının dijital dünyada yeniden şekillendiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi küresel e-ticaretin ve e-ihracatın güçlü aktörlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bolat, Türk ürün ve markalarını dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturacak, ihracatçıların yeni pazarlara ulaşmasını kolaylaştıracak ve e-ihracatın toplam ihracat içerisindeki payını artıracak adımların kararlılıkla atıldığını kaydetti.

Hedef daha fazla Türk markasının küresel pazarlara açılması

Türkiye'nin hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bolat, daha fazla Türk markasının küresel pazarlarda yer almasını ve daha fazla ihracatçının dijital kanallar aracılığıyla dünyaya açılmasını amaçladıklarını belirtti.

Bolat, Türkiye'nin küresel e-ticarette daha güçlü bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin ihracatını dijital dünyanın sunduğu imkanlarla büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör