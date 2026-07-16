Bakan Bolat’tan Brüksel’de AB’ye kritik mesaj: Türkiye’nin stratejik rolünü göz ardı etmeyin

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ GÖZETİLMELİ"

Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu düzenlemelere ilişkin tutumunu belirlerken Türkiye'nin AB ile ticari entegrasyonunun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İlerleyen süreçte Avrupa Parlamentosu'nun, 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığımızı, ikili anlaşmalarımızı ve köklü ortaklık hukukumuzu gözeten, bu kazanılmış haklara saygılı ve rasyonel bir ilerleme raporu perspektifi ortaya koyması yönündeki beklentimizi de kendileriyle paylaştık."

Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirilmesi için temaslarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

BRÜKSEL'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ticaret Bakanı Bolat'ın iki gün sürecek Brüksel programı kapsamında, AB Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ekonomi, Verimlilik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Björn Seibert ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör