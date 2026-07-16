Bakan Bolat’tan Brüksel’de AB’ye kritik mesaj: Türkiye’nin stratejik rolünü göz ardı etmeyin

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Avrupa Parlamentosu'nun önemli isimleriyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikalarının Türkiye-AB ticari ilişkilerine etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.
SANAYİ HIZLANDIRMA YASASI MASAYA YATIRILDI
Bolat, Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) Taslağı Avrupa Halk Partisi (EPP) Gölge Raportörü Dirk Gotink ile Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkan Yardımcısı Iuliu Winkler'la görüştüğünü belirtti.
Görüşmelerde, AB'nin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası ile "Made in EU" yaklaşımının, Türkiye ve Avrupa arasındaki entegre değer zincirlerine olası etkilerinin ele alındığını ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ GÖZETİLMELİ"
Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu düzenlemelere ilişkin tutumunu belirlerken Türkiye'nin AB ile ticari entegrasyonunun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"İlerleyen süreçte Avrupa Parlamentosu'nun, 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığımızı, ikili anlaşmalarımızı ve köklü ortaklık hukukumuzu gözeten, bu kazanılmış haklara saygılı ve rasyonel bir ilerleme raporu perspektifi ortaya koyması yönündeki beklentimizi de kendileriyle paylaştık."
Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirilmesi için temaslarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.
BRÜKSEL'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Ticaret Bakanı Bolat'ın iki gün sürecek Brüksel programı kapsamında, AB Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ekonomi, Verimlilik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Björn Seibert ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.