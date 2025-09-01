Bakan Bolat’tan büyüme rakamları değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı üzerinden büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Bolat açıklaması şu şekilde:

"Türkiye ekonomisinde enflasyon ve işşizlik oranı düşerken, ihracat artarken, yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme oranı başarılmıştır. sanayi ve hizmetler sektöründeki büyüme oranının desteği ile makro ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler artarak devam etmektedir.

Türkiye ekonomisi 2025 yılı ikinci çeyreğinde güçlü bir performans kaydederek geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 oranında büyüdü.

Ekonomimiz 20 çeyrektir kesintisiz büyürken, yıllıklandırılmış GSYH 1 trilyon 474 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştır.

Mal ve hizmet ihracatının katkısı pozitif gerçekleşirken, yatırım harcamalarında güçlü bir artış yaşanmıştır.

Yıllıklandırılmış cari işlemler açığının milli gelire oranı %1,3 ile tarihsel ortalamanın altında dengeli seyrini korumuştur.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz ekonomi programı sayesinde küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen milli gelirdeki artış, cari işlemler açığındaki iyileşmeler, enflasyondaki düşüş, faiz oranlarındaki gerileme, kredi notlarındaki artışlar, risk primimizdeki gerileme, finansal istikrarı sağlama yönündeki adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir.

BÜYÜME TRENDİ DEVAM EDİYOR

Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında %1,8, 2021 yılında %11,8, 2022 yılında %5,4, 2023 yılında %5,0 ve 2024 yılında %3,3 oranında büyüme kaydetmişti.

2025 yılının ilk çeyreğinde %2,3 oranında büyümüştü. 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise büyüme hızımız ivmelenerek %4,8 oranında gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızı ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. ülke, G20'de ise 4. ülke olduk. Böylece yılın ilk yarısında büyüme hızımız %3,6 olarak gerçekleşmiştir.

CARİ FİYATLARLA GSYH'DE REKOR

2022 yılında 925 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 358 milyar dolara yükselmişti.

2025 yılı ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 474 milyar dolara ulaşmıştır. Cari İşlemler Dengesinin GSYH İçindeki Payı Tarihsel Ortalamaların Altındaki Seyrine Devam Ediyor: · 2022 yılında %5,0, 2023 yılında %3,5 ve 2024 yılında ise %0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı ikinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak %1,3 olarak tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması: %3,5) altında seyretmeye devam etmektedir.

MAL VE HİZMET İHRACATI İLE YATIRIMLAR BÜYÜMEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMIŞTIR

2025 yılı ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ihracatının büyüme katkısı 0,4 yüzde puan olarak gerçekleşmiştir. · Yatırımlar ise %8,8 artarak ekonomik büyümeye 2,2 yüzde puan katkı sunmuştur. Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 3 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür.

İŞSİZLİK ORANI SON 27 AYDIR TEK HANELİ SEVİYELERDE SEYRETMEKTEDİR

Üretim, yatırım ve ihracat artışı, işgücü göstergelerine de yansımaktadır. İşsizlik oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla %8,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece işsizlik oranı 2005 Ocak ve 2025 Temmuz arası en düşük seviye olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan son 27 aydır tek haneli seyrini sürdürerek %10'nun altında kalmıştır.

DEĞERLENDİRMEMİZ

2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi ivmelenerek güçlü bir performans sergilemiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."