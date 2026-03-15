Bakan Bolat’tan Dünya Tüketici Hakları Günü mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutladığı bir mesaj yayımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü sebebiyle yayımladığı kutlama mesajında 86 milyon vatandaşın haklarını korumak, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir piyasa düzenini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlayışla; piyasa dengesini bozan her türlü girişime, fırsatçılığa, stokçuluğa, fahiş fiyat artışına, haksız ticari uygulamalara ve tüketicilerimizi aldatan davranışlara karşı kanuni ve idari müeyyidelerimizi tavizsiz şekilde uyguluyoruz. Tüketicilerimizi koruma görevimizi; İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz, 81 ildeki İl Ticaret Müdürlüklerimiz ve devletimizin Rekabet Kurumu ile güçlü bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. 81 vilayetimizde, başta İl Ticaret Müdürlüklerimizin denetim ekiplerince yaptığımız yoğun denetimlerimiz neticesinde 1 Ocak - 31 Aralık 2025 döneminde 577 bin 771 firmada denetim gerçekleştirdik.

41,3 milyon ürünü inceleyerek piyasa gözetim faaliyetleri yürüttük. Fahiş fiyat, haksız ticaret ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 2 milyar 658 milyon lira idari para cezası uyguladık. Rekabet Kurumumuz tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda 227 firmaya toplam 13,2 milyar lira idari para cezası verilmiştir. Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılında 907 bin 515 başvuru yapılmış olup, 12,4 milyar lira tutarında 849 bin 143 uyuşmazlık karara bağlanmıştır.

Başvuruların yüzde 72'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı şubat ayı sonu itibarıyla ise 163 bin 66 başvuru yapılmış olup 2.8 milyar lira tutarında 151 bin 292 uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır. Başvuruların yüzde 77'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Tüketicilerimizin karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları sunulduğu 7 gün 24 saat çalışma esası ile günde ortalama bin kişiye hizmet veren Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile 2025 yılında 471 bin 393 çağrı yanıtlanmıştır. 2026 yılı şubat ayı sonu itibarıyla ise 70 bin 931 çağrı yanıtlanmıştır.

2026 yılında da denetimlerimizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2026 yılının ilk iki ayında yaklaşık 85 bin firma ve 9,3 milyon ürün denetlenmiş, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 631 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Ramazan ayı ile şubat ve mart ayları içerisinde de ülke genelinde denetimlerimizi büyük bir titizlik ve yoğunlukla sürdürmeye devam ediyoruz.

Diğer taraftan, tüketicilerimizin haklarını güçlendirmek amacıyla mevzuatımızı sürekli geliştiriyor ve şu temel alanlarda önemli adımlar atıyoruz; ayıplı mal ve hizmetlere karşı tüketicinin korunması, güvenli ve yasal standartlara uygun ürün üretimi ve satışı, mesafeli satışlarda ve sözleşmelerde cayma hakkının etkin şekilde kullanılması, tüketicilerimizin satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında eksiksiz ve doğru bilgiye erişmesi. Bunun yanında, 81 ilimizde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızdan gelen başvuruları hızlı, kolay ve ücretsiz şekilde çözüme kavuşturuyoruz."

"15 MART DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Ayrıca, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER başvuruları ve dijital başvuru mekanizmaları sayesinde vatandaşların her an Ticaret Bakanlığına ulaşabilmesini sağladıklarını vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak; tüketiciden yana, adil ticaretten yana ve güçlü piyasa düzeninden yana duruşumuzu aynı kararlılıkla sürdürecek, ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın haklarını korumak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutluyor, bilinçli tüketimin güçlü bir ekonominin temel dayanaklarından biri olduğunu bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

