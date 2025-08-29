Bakan Bolat’tan EKK değerlendirmesi: Güçlü adımlar atacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi.

Toplantıda, OVP hazırlıkları kapsamında, ülkenin istikbali adına atılacak adımları, uygulanacak politikaları ve hedefleri kapsamlı şekilde istişare ettiklerini aktaran Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin desteğiyle, ekonomi politikasının en önemli öncelikleri arasında yer alan enflasyonla mücadelede güçlü adımlar attıklarını belirtti.

Bolat, atılan bu kararlı adımlar neticesinde, enflasyonda kayda değer gerileme sağlandığına, küresel belirsizliklere ve risklere rağmen, mal ve hizmetler ihracatının yıllık bazda tarihin en yüksek seviyesi olan 269,4 milyar dolara çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde, makroekonomik istikrarın tesisi, istihdamın artırılması ve millî gelirimizdeki yükselişte, uyguladığımız kararlı ve vizyoner politikaların büyük katkısı olmuştur. Allah'ın izniyle ve aziz milletimizin desteğiyle, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP hedefleri doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ışığında, yatırımda, üretimde, ihracatta ve istihdamda çok daha güçlü adımlar atarak, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hep birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz."