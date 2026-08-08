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Giriş Tarihi: 8.08.2026 18:17 Son Güncelleme: 8.08.2026 18:18

Bakan Bolat'tan "Mekke Savunma Anlaşması" açıklaması: bölgemizde güvenlik ve istikrarı güçlendirecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Bu önemli anlaşma, bölgemizde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin yanı sıra, ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

İHA
Bakan Bolat’tan Mekke Savunma Anlaşması açıklaması: bölgemizde güvenlik ve istikrarı güçlendirecek
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın kardeş ülkelerin güvenlik ve savunma alanındaki dayanışmasını yeni bir seviyeye taşıyan tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Bu önemli anlaşma, bölgemizde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin yanı sıra, ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Anlaşmanın ayrıca 3 ülke tarafından ortaya konan güçlü bir irade olduğunu aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; güçlü ekonomisi, üretim kapasitesi, savunma sanayii ve etkin diplomasisiyle bölgesinde istikrarın ve iş birliğinin öncü ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Mekke-i Mükerreme'nin manevi atmosferinde, mukaddes Kabe-i Muazzama'nın yanı başında üç kardeş ülke tarafından ortaya konan bu güçlü iradenin; bölgemize huzur, milletlerimize refah, İslam dünyasına birlik ve dayanışma getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Türkiye Yüzyılı; güvenlikte, diplomaside ve ticarette güçlü Türkiye'nin yüzyılıdır."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #ÖMER BOLAT #PAKİSTAN #SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE

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Bakan Bolat'tan "Mekke Savunma Anlaşması" açıklaması: bölgemizde güvenlik ve istikrarı güçlendirecek
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