Bakan Bolat’tan Suriye’de kritik temas

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında geldiği Halep'te temaslarda bulunurken, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana kenti ziyaret eden ilk yabancı Bakan olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, Ticaret Bakan yardımcıları, milletvekilleri, ihracatçı birlikleri ile Şanlıurfa, Mersin, Adana, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak'tan ticaret ve iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyetle Halep'teki Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Sanayi bölgesini gezen Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halep'i ziyaret etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün kardeş şehir Halep'te olmaktan şahsım ve heyetim adına çok büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle öğrendim ki (Suriye'de) 8 Aralık (2024) devriminden bu yana dünyadan Halep'e gelen ilk Bakan da biz olmuşuz. Böyle güçlü bir heyetle de bu ziyareti yaptığımız için gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum."

Suriye'de eski rejmin devrilmesiyle sonuçlanan 8 Aralık Devrimi'ne dair Bolat, bu durumun ekonomik zaferle taçlanmasını ümit ettiğini ve bunun da çok önemli olduğunu belirtti.

Bolat, Halep'in her zaman önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıktığını, aynı zamanda güçlü sanayi altyapısıyla Suriye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, Halep'in gerek üretim gerek ticaret gerekse satış noktalarında Türkiye ile yakından çalıştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde istikrar ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunduğunu söyleyen Bolat, bu ortamın ekonomik faaliyetlerin gelişmesini de beraberinde getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla Türk ordusunun 2016 Ağustos ayında yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı, ardından Afrin Harekatı, ardından İdlib Harekatı ve ardından da Tel Abyad ve Resulayn'ı kapsayan Barış Pınarı Harekatları; despot Esed rejiminin kan dökerek iktidarda kalmaya çalıştığı dönemlerde, devrimden önceki 7-8 sene içinde Suriye'nin kuzeyinde bir istikrar, bir huzur bölgesi olmasını sağlamıştı.

Huzur ve istikrar sağlandıktan sonra da ekonomik faaliyetler hızlanmıştı. O yüzden devrimden sonraki süreçte Suriye'nin kuzeyindeki altyapılar ve sanayi yapıları, huzur ortamı gerçekten bütün ülke sathına yayılma başarısı gösterdi."

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN EN BÜYÜK DIŞ TİCARET ORTAĞI KONUMUNDA"

Suriye'de istikrarın olduğunu ve ekonomide çarkların hızlanmaya başladığını belirten Bolat, "Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bugün barış ve huzur içinde, birleşmiş ve toprak kaybı yaşamamış güçlü bir Suriye yönetimi var, istikrarı var." dedi.

Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerine dair ise Bolat, "Türkiye, Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda. Bu anlamda ticaretin yanında; yatırımlar, ortaklıklar, güç birlikleri, ulaştırmada işbirliği, enerjide işbirliği, transit ticaretin başlamış olması çok önemli gelişmeler olarak kayda geçmiştir." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki yaklaşık 910 kilometrelik sınır boyunca gümrük kapılarının modernizasyonu, genişletilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların hızlandığını aktaran Bolat, bunun iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bolat, Suriye ile Türkiye arasındaki ticaret koridoruna da işaret ederek, şunları ifade etti:

"En önemlilerinden biri de uluslararası ticaret koridorunun Türkiye ve Suriye üzerinden Körfez ülkelerine kadar uzanan uluslararası bir ulaşım koridoru haline gelmesi devrim sonrasının en olumlu ve özel gelişmeleri olarak kayda girmiştir."

Halep'in sanayi potansiyeline de dikkati çeken Bolat, Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Bolat, Türkiye'nin dün Şam Uluslararası Fuarı'na 200 kişilik heyet ve 33 firma ile Türkiye Pavilyonu'ndaki stantlarıyla katıldığını hatırlatarak, bugün de Halep'te Halepli ve Türk iş insanlarının katılımıyla büyük bir iş forumu düzenleneceğini bildirdi.

Halep ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Bolat, programın hayırlı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör