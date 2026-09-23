Bakan Bolat’tan Türk diasporasına övgü: Dünyanın neresine gidersek gidelim güçlü bir Türkiye görüyoruz

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞÜNE KATKI

Türkiye'nin küresel görünürlüğünde Türk Hava Yolları, Türk dizileri, oyun sektörü ve sanayideki gelişmelerin de önemli rol oynadığına dikkati çeken Bolat, Türk diasporasının Türkiye'nin ekonomik, ticari ve küresel bağlantılarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

TÜRKİYE-ABD TİCARETİNDE HEDEF BÜYÜTÜLDÜ

Bakan Bolat aynı zamanda New York'ta düzenlenen ASKON 4'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşmasına katılarak Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirdi.

Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda programa ilişkin bilgi veren Bolat, Türk ve Amerikan iş dünyaları arasındaki bağların geliştirilmesi, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, New York'ta, ASKON 4'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Milletvekillerimiz ile birlikte, ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen iş insanlarımızla bir araya gelerek Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Türkiye; güçlü üretim kapasitesi, gelişmiş lojistik altyapısı ve stratejik konumuyla küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısında ekonomimiz yüzde 2,5 büyürken, ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık mal ihracatımız 280,3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesini gördü."

'ABD İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ'

ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilere özel önem verdiklerini belirten Bolat, 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacmini daha güçlü iş birlikleri ve karşılıklı yatırımlarla daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bolat, enerji, savunma sanayii, otomotiv, makine, gıda, tekstil, dijital ekonomi ve yüksek teknoloji başta olmak üzere birçok alanda yeni iş birlikleri için önemli bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

Bakan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacmimizi, daha güçlü iş birlikleri ve karşılıklı yatırımlarla sağlam ve kalıcı şekilde, çok daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Enerji, savunma sanayii, otomotiv, makine, gıda, tekstil, dijital ekonomi ve yüksek teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda yeni iş birlikleri için önemli bir potansiyele sahibiz."

Bolat, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücü ile ABD'nin teknoloji, finans ve inovasyon kapasitesini daha güçlü şekilde buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK ORTAKLIĞI VURGUSU

İş insanlarının önünü açmak ve Türkiye-ABD ekonomik ortaklığını daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmaların sürdüğünü belirten Bolat, bu süreçte ASKON mensuplarına güvendiklerini söyledi.

Bolat, "Bu süreçte Türkiye ile ABD arasında önemli bir ekonomik köprü oluşturan, ülkemizin ürünlerini, markalarını ve yatırım imkanlarını Amerika'da başarıyla temsil eden kıymetli ASKON mensuplarımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör