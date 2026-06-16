Bakan Bolat’tan Türkiye-Özbekistan İş Forumu açıklaması: Türk yatırımları 8,2 milyar dolara ulaştı

Bolat, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.

Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğünün 8,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.