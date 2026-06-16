Bakan Bolat’tan Türkiye-Özbekistan İş Forumu açıklaması: Türk yatırımları 8,2 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 5. Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile birlikte Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Bolat, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.
Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğünün 8,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.
Enerji, sağlık, tarım ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin iki ülkenin ortak kalkınmasına katkı sunduğunu vurgulayan Bolat, iş dünyasının hayata geçireceği yeni projelerle Türkiye-Özbekistan ekonomik iş birliğinin daha da güçleneceğini dile getirdi.