Bakan Çiftçi uyardı: Motorların trafikteki kaza payı %50’yi aştı

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, motosiklet kullanımındaki artış ivmesi trafik istatistiklerine yansıdı. Yayımlanan verilere göre, 2019'da 3,3 milyon olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, son 7 yılda iki buçuk katı artış göstererek 2026'da 7,2 milyona ulaştı. Toplam taşıtlar içindeki motosiklet payı ise yüzde 14,1'den yüzde 20,9'a yükseldi.

KAZA ORANLARINI ARTTI

Son bir yılda diğer araçlardaki artış yüzde 5,9 seviyesinde dengelenirken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 12,7 olarak hesaplandı. Motosiklet sayısındaki bu hızlı artış, kaza oranlarını da artırdı.

İstatistiklere göre, 2024'te 266 bin 872 olan toplam trafik kazasının yüzde 45,7'sini motosiklet kazaları oluştururken, geçen yıl meydana gelen 288 bin 318 kazanın yüzde 50,2'sine motosikletler karıştı.

Türkiye genelinde 2024'te motosiklet kazalarından kaynaklı can kaybı 1553 iken, bu sayı 2025'te 1675'e çıktı. 2025 yılında motosiklet kazalarındaki günlük ortalama can kaybı 4,6 oldu.