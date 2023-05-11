Bakan Dönmez’den muhalefet tepki: Bunlardan korkulur, petrol kuyularımıza beton bile atabilirler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Beyliova'da bulunan dünyanın en büyük nadir toprak elementleri sahasında bir araya geldiği gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Dönmez, seçimde muhalefetin kazanması olasılığına yönelik bir soruya şu yanıtı verdi:

"14 Mayıs'tan sonra da bu projeler zaten devam edecek. Çünkü bu, bakandan bakana değişen politikalar değil. Başından beri, enerjide bağımsız olmayı, 'Güçlü Türkiye' olmanın en önemli araçlarından birisi olarak gören bir Cumhurbaşkanımız var. Biz olmasak bile bizden sonra gelecek arkadaşlarımız hiç şüphesiz bu projeleri, bu yatırımları devam ettirecektir, benim endişem yok. Ama hani biz olmaz da başkaları gelirse onu bilemem. Onların birçok taahhütleri var; 'Nükleer güç santralini durduracağız', hatta şimdi yeni ortakları 'Bu kadar baraja ihtiyaç yok' diyorlar. Rüzgâr santrallerine bile karşı çıkıyorlardı, onların ne yapacağını kestirmek zor. Açıkçası maazallah bizi 'Karanlık günler bekliyor' demektir. Bunları kapatırsanız nereden elektrik üreteceksiniz? Yaparlar mı, yapabilirler. Çünkü onların Belediye Başkanı kalktı, İstanbul'da 'temel atmama' töreni yaptı, hatta üstüne üstlük bir başka yerde metroda doldurdu istasyonu; bunlardan korkulur. Bizim petrol kuyularımıza beton bile atabilirler."

"AÇILIŞLAR SEÇİME ENDEKSLİ DEĞİL"

Petrol keşiflerinin bilerek seçim öncesinde açıklandığı yönündeki iddialara da cevap veren Dönmez, "Bu çalışmaları biz 4-5 yıldır yapıyoruz. Bu çalışmalara başlattığımızda o gün de oturduk basınla, kamuoyuyla paylaştık, bir keşif yapıldı, ardından 2,5 yıl gibi bir süre geçti, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında da bunu karaya çıkardık. Gabar'daki çalışmalar da 2018'de başladı. Ekim ayında Gabar'a girmeye niyetlenmiştik ama hava şartlarından sondaja başlayamadık. AK Parti her ay, her yıl bir açılış yapıyor, seçime endeksli bir şey değil. 20 yıldır buradayız, yüzlerce proje yapmışız. Ulaştırmada, sanayide, enerji alanında, tarımda, yani birçok alanda yüzlerce eser kazandırılmış memlekete. Onlar hayal edemediği için sanki hepsi seçime hazırlık gibi düşünüyorlar" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ESKİŞEHİR'E GELDİ, AÇILIŞ YAPTIRAMADI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için Eskişehir'e geldiğini, ondan bir hafta önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğini hatırlatan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, yaklaşık 100'e yakın tesisin toplu açılışını yaptı; 4 milyar lira. Sayın Kılıçdaroğlu da ilk defa Eskişehir'e geliyor. Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi onlarda, ilçe belediyeleri onlarda ama bir tane açılış yaptıramadılar. Onlar da yapsın varsa. Zaman zaman görüyoruz heykel açıyorlar, musluk taşıyorlar, o şekilde oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZ GAZI 1 HAFTA İÇİNDE SİSTEMDE

Karadeniz gazıyla ilgili son durumu paylaşan Dönmez, "İşlemler henüz devam ediyor. 1 hafta içerisinde bitmiş olur inşallah. Bir sıkıntı yok. Karadeniz gazımız da artık tesiste fakat bazı teknik prosedürler var, onları tamamlamaları gerekiyor" dedi. Karadeniz gazında ikinci faz çalışmalarını hızlıca hayata geçireceklerini ifade eden Dönmez, "Hedefimiz, 3 yıl içerisinde ikinci fazı da tamamlamak, günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe de üretimi artırmış olacağız" bilgisini verdi. Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili 'bedava doğalgaz' müjdeleriyle vatandaşa yaklaşık 40 milyar lira destek verileceğini de ifade etti.

"GABAR'DAN HEM MİLLET HEM DEVLET KAZANÇLI ÇIKACAK"

Gabar petrolünün keşfi sonrasında akaryakıtta indirim olup olmayacağıyla ilgili de açıklama yapan Dönmez, "Henüz daha işin başındayız, bu bir ilk keşif kuyusu. 2020'de ilk keşif yaptığımızda da benzer sorular vardı. Biz hep demiştik ki, 'Bu işten hem milletimiz, hem devletimiz kazançlı çıkacak, yeter ki biz sahayı üretime alalım'. Şu anda da daha henüz tam üretime geçmiş değiliz, bu işten de hem milletimiz, hem devletimiz kazançlı çıkacak" ifadelerini kullandı.