Bakan Ersoy: 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ziyaretçilere kapılarını açtı. ICA Events tarafından TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Fuarda konuşan Bakan Ersoy, "Ürün çeşitliliğinin en önemli başlıklarından biri de kültür turizmi. 2021 yılında başlattığımız Kültür Yolu Festivali projemizi 2022 yılında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'ya taşıdık. Bu yıl 6, bundan sonraki her yıl 5 il ekleyerek 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu festivaller sayesinde kültür ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistemi de oluşturmuş oluyoruz. Yine ürün çeşitliliği bağlamında gastronomi alanında da çalışmalar gerçekleştirdik. Uluslararası standartlarda sürdürülebilir turizm programını hazırladık ve uluslararası tescili de almış bulunmaktayız. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı ulusal bir düzeyde yapan ilk hükümet olduk. Program çerçevesinde 2030'a kadar konaklama tesislerinin hepsini bitirmeyi öngörüyoruz. 10 Nisan itibarıyla 708 tesis birinci aşama belgesi, 159 tesis ise 3. aşama belgesini almaya hak kazanmıştır. Şunu da unutmamak gerekir ki; turizmde sürdürebilirliğin temel dayanaklarından birisi çevreyi korumaktır. Bakanlık olarak turizm potansiyeli olan bölgelerde çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamaları yaptıran yerel yönetimlere maddi ve teknik alanlarda destekler sunuyoruz. Bakanlık olarak ülkemizi kültür, sanat ve turizm alanlarında global bir marka konumuna getirebilmek hedefiyle çalışmalara devam edeceğiz" dedi.