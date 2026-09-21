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Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:03 Son Güncelleme: 21.09.2026 11:42

Bakan Ersoy açıkladı: 2 gün boyunca tüm sinema biletleri 90 TL olacak! İşte o tarihler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül'de tüm filmlerin biletleri 90 lira olacağını açıkladı. Ersoy, "Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1500 salonda gerçekleştireceğiz, 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız" dedi.

AA
Bakan Ersoy açıkladı: 2 gün boyunca tüm sinema biletleri 90 TL olacak! İşte o tarihler
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde, yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini, 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını belirterek, festival süresince tüm filmlerin biletlerinin 90 lira olacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Sinema Festivali'nin, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu.

"Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye'nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz" ifadesini kullanan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1500 salonda gerçekleştireceğiz, 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız.

İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak, biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum."

SİNEMA SALONLARINA GÜÇLÜ DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival sinemanın yalnızca bir içerik değil, büyük perdede, karanlık salonda ve izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Festivalle, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunulurken, her yaştan sinemaseverin sinemaya erişiminin de kolaylaştırılması hedefleniyor.

AİLE FİLMLERİNDEN BÜYÜK BÜTÇELİ YAPIMLARA GENİŞ SEÇKİ

Festival programında yılın merakla beklenen yapımlarının yanı sıra farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak.

Katılımcılar, aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar geniş bir seçkiyi avantajlı fiyatlarla izleme fırsatı bulacak.

Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında "Avengers: Endgame", "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün", "Odyssey" ve "Oyuncak Hikayesi 5" gibi yapımlar da yer alıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET NURİ ERSOY #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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Bakan Ersoy açıkladı: 2 gün boyunca tüm sinema biletleri 90 TL olacak! İşte o tarihler
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