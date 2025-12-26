Bakan Ersoy açıkladı: Dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçti

"143 REKLAM VE 100'DEN FAZLA TANITIM FİLMİ ÜRETTİK, 31,5 MİLYAR GÖSTERİM VE 11 MİLYAR İZLENMEYE ULAŞTIK"

Bakan Ersoy konuşmasının devamında, Türkiye'nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğini ve yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar TGA aracılığıyla tüm dünyada yakından takip edilen 143 reklam ve 100'den fazla tanıtım filmi ürettik. 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenmeye ulaştık. Türkiye'yi, dünyanın en görünür ülkelerinden biri haline getirdik. Ancak biz bir noktada şunu sorduk, Daha fazlasını nasıl yapabiliriz? Tam da bu noktada, çok güçlü bir gerçeğin farkına vardık. Yüzyıllardır bu topraklarda medeniyetler buluştu, aşklar yaşandı, destanlar yazıldı. Ve bugün, bu güçlü anlatı geleneğini, çağın diliyle dünyaya anlatıyoruz. Türkiye bugün, dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında gelmektedir. Yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideridir. Aynı zamanda satış ve ihracat gücü açısından Amerika ve İngiltere ile birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden birine sahibiz" şeklinde konuştu.