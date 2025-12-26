Bakan Ersoy açıkladı: Dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün TGA aracılığıyla 200'e yakın ülkede tanıtım yapıyoruz. Go Türkiye markamız, 10 dilde yayın yapan küresel bir platform haline gelmiştir. Bugüne kadar TGA aracılığıyla; tüm dünyada yakından takip edilen 143 reklam ve 100'den fazla tanıtım filmi ürettik, 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenmeye ulaştık, Türkiye'yi dünyanın en görünür ülkelerinden biri haline getirdik" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), işbirliğiyle hayata geçirilen Go Türkiye markasının mini dizilerinin ülke turizmine sağladığı katkılar üzerine bir toplantı düzenlendi. Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde ki toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ünlü oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Eda Ece ile çok sayıda davetli katıldı.
"TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL TANITIMDA ZİRVEYE TAŞIYORUZ"
Son zamanlarda başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde sahne alan Türk dizilerinin tanıtıldığı video gösteriminin ardından konuşan Bakan Ersoy, "Bu büyük dönüşümün tanıtım ayağında yer alan ve 6 yıl önce kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, dinamik yapısı, dijital gücü ve yenilikçi yaklaşımıyla vitrini olmuştur. TGA aracılığıyla 200'e yakın ülkede tanıtım yapıyoruz. Go Türkiye markamız, 10 dilde yayın yapan küresel bir platform haline gelmiştir. İnstagram, YouTube, TikTok başta olmak üzere 9 farklı sosyal medya platformunda 21,3 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'yi dijital tanıtımda zirveye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"143 REKLAM VE 100'DEN FAZLA TANITIM FİLMİ ÜRETTİK, 31,5 MİLYAR GÖSTERİM VE 11 MİLYAR İZLENMEYE ULAŞTIK"
Bakan Ersoy konuşmasının devamında, Türkiye'nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğini ve yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar TGA aracılığıyla tüm dünyada yakından takip edilen 143 reklam ve 100'den fazla tanıtım filmi ürettik. 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenmeye ulaştık. Türkiye'yi, dünyanın en görünür ülkelerinden biri haline getirdik. Ancak biz bir noktada şunu sorduk, Daha fazlasını nasıl yapabiliriz? Tam da bu noktada, çok güçlü bir gerçeğin farkına vardık. Yüzyıllardır bu topraklarda medeniyetler buluştu, aşklar yaşandı, destanlar yazıldı. Ve bugün, bu güçlü anlatı geleneğini, çağın diliyle dünyaya anlatıyoruz. Türkiye bugün, dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında gelmektedir. Yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideridir. Aynı zamanda satış ve ihracat gücü açısından Amerika ve İngiltere ile birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden birine sahibiz" şeklinde konuştu.
"DİZİ İHRACATINDAN ELDE EDİLEN GELİR 1 MİLYAR DOLAR"
Bakan Ersoy, konuşmasının devamında, Türk dizilerinin dünyada 1 milyar kişi tarafından izlendiğini aktararak, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları geçtiğine dikkat çekti. Ersoy, " Türk dizileri bugün; Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada izleniyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde Fransa, İspanya, İtalya'da önemli bir izleyici kitlesine sahibiz. Kuzey Avrupa ülkelerinde her geçen gün artan bir seyirci potansiyeli Türk dizileri ile tanışıyor. Kısacası Türk dizileri 170'e yakın ülkede, yaklaşık 1 milyar insan tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Dizi sektörümüzün ülke ekonomimize katkısı da yadsınamayacak düzeyde. Son gelen bilgilere göre dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçmiş durumda" dedi.
"DİZİLERDE OYNAMAK MİLLİ FORMAYI GİYMEK GİBİDİR"
Öte yandan Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın bugüne kadar dünyanın her yerinde reklam filmleri ile tanıtım yaptığına dikkat çekerek, "Hatta ABD başkanlık yarışından uluslararası spor organizasyonlarına kadar her noktada milyarlarca kişi Türkiye'yi izledi... Bundan sonra bu reklam filmlerinin yanında mini dizilerle, bugüne kadar ulaşamadığımız yeni turizm pazarlarına da ulaşacağız. Bu dizilerde oynamak, milli formayı giymek gibidir. Bu dizilerin yapımını üstlenen firmalarımız, bu projelerde görev alan sanatçılarımız, senaristlerimiz, müzisyenlerimiz ve kamera arkası ekiplerimiz milli formayı giymiştir. Bugün bu milli formayı ilk giyen kıymetli yapımcı ve sanatçı arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yeni tanıtım stratejimizin daha ilk yılında, gösterime girdiği andan itibaren izlenme rekorları kıran 4 mini dizimiz var. Çünkü adeta milli formayı giyerek elini taşın altına koyan starlarımız; dünyanın her yerinde çok bilinen, çok sevilen ve çok takip edilen yıldızlardır. Yani artık dünyaca ünlü şehirlerimizi, dünyaca ünlü starlarımız tanıtıyor. Aynı şekilde Türk dizi sektörünün dünyaya açılımında önde gelen yapım şirketlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım da sahip oldukları son derece güçlü bir uluslararası network ile yeni tanıtım stratejimizde önemli bir rol üstlenmiştir" dedi.