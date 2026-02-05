Bakan Ersoy açıkladı: Kültür ve sanatta rekor yıl!

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, BU YIL 26 İLDE DÜZENLENECEK

Ersoy, festivalin 2023 yılından itibaren Avrupa Festivaller Birliği üyesi olduğuna işaret ederek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde, binden fazla etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'den fazla etkinliğe sahne oldu. Bu festivallerimizle dünya ölçeğinde benzersiz bir başarıya imza atmış olduk." dedi.

Bu yıl Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya illerinin de festival takvimine eklendiğini aktaran Ersoy, toplamda 26 ilde festival düzenleneceğini, 2027'de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da festival programına ekleneceğini ifade etti.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün kültürel mirasın korunmasının ötesinde, UNESCO'ya somut olmayan mirası kaydettirmek için yoğun çaba sergilediğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiğimiz 32 unsurla, dünyada en fazla unsur kaydettiren ikinci ülke konumundayız. Bu başarımız, kültürümüzün yaşayan gücünü ve kuşaklar arası aktarımındaki sürekliliği açıkça ortaya koymaktadır. Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 2008'de de büyük bir kararlılıkla başlattığımız çalışmalarla, kültürümüzü yaşatan ve geleceğe aktaran 102 ustamızı Yaşayan İnsan Hazinesi olarak tescil ettik."