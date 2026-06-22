Bakan Ersoy ilk kez paylaştı: Tarihi Sirkeci Garı, Yaşayan Kültür Adası’na dönüşecek

Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa'ya ve Rumeli'ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, savaş dönemlerinde göç hareketleri ve asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi.

Batıdan doğuya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin de Sirkeci olduğunu ifade eden Ersoy, "Hem bir taşıma-ulaşım aksı olarak hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları olan çok farklı anıları olan bir yer." dedi.