Bakan Ersoy turizm verilerini değerlendirdi: Turizm sektörüne 6 milyar TL kaynak ayırdık

TÜRKİYE TURİZMİ KRİZLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada jeopolitik risklerin her zaman var olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, 2018 yılından itibaren sektörü krizlere karşı daha dayanıklı hale getirecek adımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni kaynak pazarlara yönelinmesi ve dünyanın dört bir yanında yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bu stratejinin temelini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, savaşın başladığı ilk andan itibaren sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde hareket ederek tanıtım, pazarlama ve kapasite planlamalarını hızla güncellediklerini söyledi.

Ersoy, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada krizler dün de vardı, bugün de var. Biz sektörümüzü bu gerçekliğe göre hazırladık. Gelişmeleri doğru okuyup ihtiyaç duyulan adımları zamanında atarak süreci başarıyla yönetiyoruz." dedi.

"GÜVENLİ VE GÜÇLÜ DESTİNASYON KİMLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK"

Türkiye'nin güvenli ve güçlü destinasyon kimliğini uluslararası alanda daha da pekiştirdiğini vurgulayan Ersoy, TGA aracılığıyla hazırlanan ve Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtan mini dizilerin 5 milyarı aşkın izlenmeye ulaştığını açıkladı.

Yılın ilk yarısında Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi uluslararası sanatçıların konserlerine yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağlandığını belirten Ersoy, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenmesi ve Formula 1'in 2027 yılı itibarıyla yeniden İstanbul'a dönecek olmasının Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu uluslararası organizasyonlarla bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.