Bakan Ersoy: Venedik Bienali Türk kültür ile sanatını dünyaya tanıtmak için önemli

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Venedik Bienali'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katılımcı ülkelerin pavyonlarını ziyaret ederek, bilgi aldı.

Ersoy, açılış resepsiyonunda yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği, farklı kültürlerin ve sanat akımlarının buluştuğu bienalin sanatın evrensel dilini konuşmak, kültürel etkileşimi ve anlayışı derinleştirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, sanatın güçlü platformu olan bienalde yer almasının ve kültürel mirası uluslararası alanda tanıtmanın önemine işaret eden Ersoy, "Venedik Bienali, bu anlamda sanatçılarımıza uluslararası bir platform sunarak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanatının çeşitliliğini dünyaya gösterme imkanı da sunmaktadır. Bizler de sanatçılarımızın eserlerini sergilemek, Türk sanatını uluslararası alanda tanıtmak ve sanatçılarımıza destek olmak adına gerçek bir çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla Türkiye'nin 2014'ten itibaren Venedik Bienali'nde uzun süreli bir mekana sahip olduğunu aktaran Ersoy, Türkiye Pavyonu'nun Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde de yer aldığını belirtti.

Türkiye adına katkı sunan herkese teşekkür eden Bakan Ersoy, "Ülkemiz için sanat etkinliğinin yanı sıra kültürel diplomasi ve uluslararası ilişkilerin bir aracı olan Venedik Bienali'nin kültür ve sanatımızı dünyaya tanıtmak, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

ERSOY'DAN TÜRKİYE PAVYONU'NA ZİYARET

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da bienaldeki Türkiye Pavyonu'nu ziyaret ettiğini belirten Ersoy, pavyonun "göz kamaştırdığını" ifade etti.

Pavyonun 50 yıldan uzun süredir göç, bellek, aidiyet, kültürel kimlikler gibi toplumsal meselelere odaklanan sanatçı Gülsün Karamustafa'nın "Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hali" çalışmasına ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, "Ayrıca bu sene ülkemiz adına önemli bir mutluluğu da yaşıyoruz. Venedik Bienali tarafından Ömür Boyu Başarı için verilen Altın Aslan Ödülleri sanatçımız Nil Yalter ile İtalyan asıllı Brezilyalı sanatçı Anna Maria Maiolino'ya birlikte veriliyor." ifadelerini kullandı.

Çağdaş sanata önemli katkıları nedeniyle ödüle layık görülen iki sanatçıyı da tebrik eden Ersoy, Nil Yalter'in ikonik çalışmalarından "Topak Ev" ve "Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor" isimli enstalasyonlarının bienalin ana sergisinde sergileneceğini belirtti.

Ersoy, "İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı başta olmak üzere ülkemiz adına bu anlamlı desteğe katkı sunan kurum ve kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.