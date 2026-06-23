Bakan Ersoy’dan turizmde sürdürülebilir büyüme ve yatırım vurgusu

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ve Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin katıldı.

Bakan Ersoy paylaşımında, toplantıda turizm sektörünün güncel gündeminin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek, sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçları ve Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacak adımlar üzerine istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda turizm alanında elde ettiği başarıların kalıcı hale getirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Turizmde sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçları ve Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacak adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kamu-özel sektör iş birliğiyle ülkemizin turizm potansiyelini geliştirmeye ve sektörümüzü yeni başarılara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Türkiye'nin turizm vizyonu doğrultusunda sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen düzenli istişarelerin devam edeceği belirtilirken, turizm yatırımlarının desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişiminin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör