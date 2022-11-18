Bakan Fatih Dönmez ’Gurur vesilesi’ diyerek duyurdu! Karadeniz gazında son viraj

"BORU HATTI DA TAMAMLANDI"

Üretim, iletim ve kara tarafındaki gaz işleme tesisinde önemli mesafeler aldıklarını anımsatan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da tamamlandı. Yine orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden yabancı uzmanlar çalışmalara katılmak üzere geliyor. Ama büyük bir kısmını kendi Türk vatandaşlarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken kabiliyetini de yeteneğini de geliştiriyor. Bir gurur vesilesi."