Bakan Göktaş açıkladı: Daha güvenli bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz. Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye; daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın, çocuklar, aileler ve Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu. Göktaş, "2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz. Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye; daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.