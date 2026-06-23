Bakan Göktaş açıkladı! Engelli istihdamı 15 kat arttı: Evde bakım yardımı 275 milyar TL’yi aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2026-2030) Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, bugün engelli vatandaşlar için hayata geçirdikleri politikaları, yeni bir vizyonla daha ileriye taşıyacak adımları konuşmak için bir arada olduklarını belirtti.

Çalıştayda 1. Eylem Planları'ndan elde ettikleri kazanımları değerlendireceklerini aktaran Göktaş, edindikleri deneyimler çerçevesinde yeni dönemin yol haritasını istişare edeceklerini söyledi.

Göktaş, erişilebilir toplumdan bağımsız yaşama, kapsayıcı eğitimden ekonomik güvenceye kadar engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak birçok stratejik başlığı da ele alacaklarını dile getirerek, ortaya konacak her önerinin daha kapsayıcı ve daha güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkı sunacağının altını çizdi.

Alınan her kararın engelli bireylerin hayatına umut, ailelerine güven ve topluma güç katacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Engelli politikalarına bakarken meseleyi yalnızca ihtiyaçlar, destekler ve hizmetler üzerinden okumak eksik kalır. Çünkü burada asıl gördüğümüz şey, insanın sahip olduğu büyük potansiyeldir. Her bireyin hayata kattığı bir değer, taşıdığı bir tecrübe, ortaya koyabileceği bir kabiliyet vardır." dedi.

Göktaş, sorumluluklarının bu kabiliyetin görünür olacağı, gelişeceği ve bu tecrübenin toplumsal hayata yön vereceği imkanları oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle engelli politikalarını bir sosyal hizmet alanı olarak değil, insan sermayesini, toplum dayanışmasını ve ortak yaşam kültürünü büyüten stratejik bir alan olarak gördüklerini aktaran Göktaş, "Çünkü engelli bireylerin her alanda daha fazla yer alması sadece bireysel hayatları zenginleştirmez. Toplumun bakışını genişletir, kurumların kapasitesini artırır, hizmet kalitesini yükseltir, birlikte yaşama kültürünü derinleştirir." diye konuştu.