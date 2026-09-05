Bakan Göktaş açıkladı: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör