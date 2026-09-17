Bakan Göktaş açıkladı: Kadın girişimci sayısı 1,23 milyona ulaştı

KADIN GİRİŞİMCİ ORANI YÜZDE 18,2'YE ÇIKTI

Türkiye'de kadınların girişimcilikte giderek daha fazla söz sahibi olduğunu belirten Göktaş, "2002'de yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2025 yılında yüzde 18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1 milyon 230 bine ulaştı." dedi.

Bu tablonun kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyduğunu belirten Göktaş, kadınların kurduğu işletmelerin ülkenin üretim kapasitesine, ihracatına ve marka değerine katkı sağladığını söyledi.

Göktaş, kadın girişimcilere finansmandan eğitime, mentorluktan pazara erişime kadar farklı alanlarda destek sunduklarını belirterek, "Hedefimiz; kadınların geleceğin sektörlerinde daha fazla söz sahibi olduğu, yenilikçi iş modellerine öncülük ettiği kapsayıcı bir ekosistem oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERİN ARDINDAN KADINLARIN YÜZDE 69'U KENDİNİ DAHA YETERLİ HİSSETTİ

"Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programı kapsamında kadın girişimcilere markalaşma, dijitalleşme, e-ticaret, iletişim ve ekip yönetimi alanlarında eğitim verildi.

Göktaş, finansal ve hukuki süreçler, şirket kurma ve finansmana erişim konularında da uzman eğitmenlerle kadın girişimcileri buluşturduklarını söyledi. Program katılımcılarından alınan geri dönüşlere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Nitekim katılımcılarımızın yüzde 69'u, eğitimlerin ardından girişimcilik konusunda kendisini daha yeterli hissettiğini belirtti. Yüzde 53'ü ise iş planlarını hazırladıklarını veya yeni iş birlikleri geliştirdiğini ifade etti." diye konuştu.

Kadınların yüzde 80'inin finansmana erişim konusunda bilgi düzeyinin arttığını belirttiğini aktaran Göktaş, yüzde 56'sının ise finansmana erişimin kolaylaştığını ifade ettiğini söyledi.

Bakan Göktaş, eğitimleri "Girişimcilik Eğitim Tırımızla" farklı bölgelerdeki kadın girişimcilere ulaştırdıklarını belirterek, Karadeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, ardından İç Anadolu'ya uzanan güzergâhta uzmanlığı sahaya taşıdıklarını ifade etti.

1.367 KADIN KOOPERATİFİNE DESTEK

Kadınların e-ticaret ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Göktaş, e-ticarete adım atmak ve işini dijitalleştirmek isteyen 13 bini aşkın kadına eğitim verdiklerini açıkladı.

Göktaş, kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalar kapsamında ise bugüne kadar 1.367 kadın kooperatifine destek sunarak yaklaşık 247 bin kişiye ulaştıklarını belirtti.

"Finansal Okuryazarlık Eğitimleri" kapsamında 1,3 milyondan fazla kişiye eğitim hizmeti sunduklarını aktaran Göktaş, "Hobin İşin Olsun Projesi" ile kadınların hobilerini e-ticaret üzerinden kazanca dönüştürmelerine imkân sağladıklarını söyledi.

Bakan Göktaş ayrıca "kadingirisimci.gov.tr" platformuyla kadın girişimcilere yönelik destek ve teşvikleri tek çatı altında topladıklarını, Hepsiburada ile yapılan iş birliği kapsamında da e-ticarete adım atmak ve işini dijitalde büyütmek isteyen 13 bini aşkın kadına eğitim verdiklerini belirtti.

Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonumuzla kadın girişimcilerin yeni sektörlerde öncü olması ve geleceğin iş modellerine yön vermesi için desteklerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör