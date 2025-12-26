Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Göktaş: Aralık ayı doğum yardımı ödemelerini bugün annelerin hesaplarına yatırdık
Giriş Tarihi: 26.12.2025 09:24

Bakan Göktaş: Aralık ayı doğum yardımı ödemelerini bugün annelerin hesaplarına yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, “Bu kapsamda bugüne kadar 709 bin 853 annenin hesabına 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Bakan Göktaş: Aralık ayı doğum yardımı ödemelerini bugün annelerin hesaplarına yatırdık
  • ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda aralık ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 709 bin 853 annenin hesabına 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Göktaş: Aralık ayı doğum yardımı ödemelerini bugün annelerin hesaplarına yatırdık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz