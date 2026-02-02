Bakan Göktaş: Bugüne kadar, yaklaşık 240 milyar lira evde bakım desteği sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, bin 573 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştirilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Sosyal devlet anlayışının toplumun tüm kesimlerini koruyan fırsat eşitliğini kalıcı hale getiren temel güvenlik ağı olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Engelli politikalarımız da bu anlayışın somut bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin yansımasıdır. Bu doğrultuda hak temelli yaklaşımı devletin ana unsuru haline getiren kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik politikaların kararlılıkla hayata geçirildiğinin altını çizerek, her engelli bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği güçlü bir toplum inşa etmeye gayret ettiklerini söyledi.

2012'de başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, EKPSS'nin bu hedefe hizmet eden adımlardan biri olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, yapılan atamalarla bu sayıyı 15 kat artırarak 82 bin 638'e çıkardık. Burada önemli unsurlardan biri de EKPSS sürecinde engelli adaylarımızın yükünü azaltmak için sınav ücretinde sağladığımız katkıdır. Nitekim, Bakanlık olarak 2024 yılı EKPSS kapsamında 33,8 milyon lira sınav ücretini biz karşıladık. Bu yıl, 8'incisi yapılacak sınav için de desteklerimizi sürdüreceğiz. İstihdamı artırmanın yanı sıra aile odaklı hizmetlerimizle engelli kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz."

"YAKLAŞIK 240 MİLYAR LİRA EVDE BAKIM DESTEĞİ SAĞLADIK"

Bakan Göktaş, temel politikalarının, bireyin ailesinden ve sosyal çevresinden kopmadan, kendi yaşam alanında desteklenmesi olduğunu aktararak, engellilerin aileyle birlikte güçlendiğini, bu kapsamda evde bakım yardımı ve gündüz hizmetleriyle desteklendiğini ifade etti.

Evde bakım yardımından 517 bin kişinin yararlandığı bilgisini veren Göktaş, "Bugüne kadar, yaklaşık 240 milyar lira evde bakım desteği sağladık. Diğer yandan evde bakım desteğimizi, ailelerin ve engelli bireylerin gün içinde eğitim, rehabilitasyon ve sosyal etkileşim imkanına erişebileceği gündüz hizmetleriyle tamamlıyoruz. Bu alanı, hizmet zincirimizin vazgeçilmez parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 187 gündüzlü bakım, rehabilitasyon ve aktif yaşam merkezleri ile öz bakım becerilerinden iletişim ve sosyal uyuma uzanan hizmetler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta kurdukları "Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri" ile çocukları desteklediklerini, bunun yanı sıra ailelerine rehberlik ederek çocukların gelişimlerini güçlendirdiklerini söyledi.

"Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli" ile hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini anlatan Göktaş, bu süreçte 18 ilde 3 bin 789 aileye bireysel danışmanlık hizmeti sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, kamusal alanlardan dijital hizmetlere kadar her ortamda erişilebilirliği yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yayımlanan iki önemli Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, engelli bireylerin bilgiye ve kamusal süreçlere erişimini bir standart haline getirdik. Engelsiz Türkiye Mobil Uygulamamızla, engelli bireylerin hizmetlere daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi 'Engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatın her alanında güçlü şekilde var olabildiği bir Türkiye hedefliyoruz.' Bugün gerçekleştirdiğimiz yerleştirme bu hedefin somut bir adımıdır. Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten, erişilebilirliği yaygınlaştıran ve aile desteklerini güçlendiren çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugünden itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

Programa, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Kamu Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.