Bakan Göktaş: Dünyaya örnek çok önemli hizmet modellerimiz var

"SOSYAL HİZMET ŞEHRİMİZ BİRÇOK FONKSİYONU İÇİNDE BARINDIRACAK"

Darülaceze'nin Bakanlığın en kıymetli kurumlarından olduğunu dile getiren Göktaş, Sultan II. Abdülhamid'in mirası olan bu kurumun çatısı altında kimsesizlere, yaşlılara ve çocuklara bir şefkat kapısı olarak 128 yıldır kucak açtıklarını anlattı.

Göktaş, bu mirası kuşaklar ötesine taşıyacak projeler ile ecdada yakışır bir nesil olma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Vatandaşın hayat kalitesini yükseltmeyi ve refahını artırmayı öncelediklerini söyleyen Göktaş, "Bu bilinçle her bir vatandaşımıza güven içinde yaşayabileceği, huzurlu bir ortam sağlamak için çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz 85 milyon vatandaşımızın doğrudan muhatabıyız. Vatandaşlarımızın devlet ile temasındaki ilk kapılardan birisiyiz. Bu anlayışla sosyal hizmetlerimizi her bir vatandaşımıza ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

PROJE 27 HAZİRAN'DA LONDRA'DA ÖDÜL ALDI

Toplumu oluşturan her bir ferde ulaşmanın ve sosyal refahı paylaşmanın Bakanlıklarının temel felsefesi olduğuna işaret eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Tarihimize baktığımızda, sosyal hizmetler anlamında, dünyanın çok az ülkesine nasip olacak derecede zengin ve köklü bir geçmişe sahibiz. Darülaceze gibi sosyal hizmetler alanında dünyaya örnek çok önemli hizmet modellerimiz var. Yaklaşık 600 vatandaşımıza hizmet veren Darülaceze, kuruluşundan bu yana 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan sosyal hizmet sundu. Dünyada tek örnek olacak şekilde tasarlanmış Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri; sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler, çocuklar için oluşturulan yaşam alanları ile hizmet verecek. Ayrıca rehabilitasyon ünitesi, cami, kilise ve havranın yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleri içerecek. İnşallah yakın bir gelecekte de hizmet vermeye başlayacak, heyecanla bekliyoruz. Sosyal Hizmet Şehrimiz birçok fonksiyonu içinde barındıracak; göletleriyle havuzlarıyla rehabilitasyon alanlarıyla sakinlerimizin vakit geçireceği alanlar olacak. Çeşitli atölyelere, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapacak kapasitede birçok komplekslere sahip. Sanat alanları ve bir şehrin ihtiyaç duyacağı birçok imkanı da içinde barındıracak."

"Sosyal Hizmet Şehri" projesinin dünyanın en saygın gayrimenkul ödüllerinden International Property Awards'da ödüle layık görüldüğüne işaret eden Göktaş, "Projemiz ülkemiz adına En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi kategorisinde 27 Haziran'da Londra'da ödül aldı. Bu ödül bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu" dedi.