Bakan Göktaş duyurdu: Denizli’ye 446 milyon TL’lik destek

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Bakan Göktaş, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Köşger'den ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Görüşmeye AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan da katıldı.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Göktaş, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Göktaş, politikalarının merkezinde ailenin yer aldığını, 81 ilde kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal hizmet modelleri yürüttüklerini söyledi.

Denizli'de sosyal alanlarda önemli adımlar atıldığını belirten Göktaş, Bakanlık olarak Denizli'ye 24 yılda 11,5 milyar lira yatırım ve destek hizmeti sunduklarını kaydetti.

Göktaş, kentte 47 kuruluşla hizmet verdiklerini ifade ederek, 4 aile destek merkezi, 3 sosyal dayanışma merkezi ve 6 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşların yanlarında olduklarını, ayrıca il genelinde 23 kadın kooperatifinin kurulmasına destek verdiklerini anlattı.

Çocuklara ve yaşlılara yönelik yardımlara değinen Göktaş, şöyle devam etti:

"2026'da Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ailesi yanında desteklenen 1120 çocuğumuz için 69 milyon 500 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Evinde yaşlısına veya engellisine bakanlara yönelik aylık 15 bin 755 lira olarak uygulanan evde bakım yardımından Denizli'de 4 bin 457 aile istifade ediyor. Bu kapsamda 2026 yılının ocak ayından bu yana Denizli'ye 446 milyon liralık kaynak aktardık. Vefa Programı ile de 1600 yaşlı vatandaşımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak destekler sunuyoruz."

Kentteki yeni yatırımlara ilişkin bilgi veren Göktaş, kent merkezinde çocuk evleri sitesi inşaatının devam ettiğini, Çivril ve merkez ilçelerde planlanan huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi projelerinde etüt çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Göktaş, ayrıca yaşlıların gündüz vakit geçirebilecekleri ve destek alabilecekleri gündüzlü yaşlı bakım merkezlerini kente kazandıracaklarını belirtti.

Gençlere yönelik destek paketlerine de değinen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimize bir destek sunuyoruz. 250 bin ile 200 bin lira arası. Bununla beraber bin 500 firmayla yüzde 40'a varan çeyiz yardımı ve desteği sunuyoruz. Bu kapsamda da Denizli'de 2 bin 973 gencimizi evlilik kredisiyle evlendirdik. Yuva kurmalarına vesile olduk. 9 bin 402 gencimiz bu destekten yararlanmaya hak kazandı. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda kıymetli milletvekillerimizin meclisteki kanuna destek vermesi ile beraber yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanındayız."

Gabar petrolü, Filyos doğal gazı ve maden gelirlerinin yüzde 20'sini Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerimizi biliyorsunuz, bu kredi 4 yıllık bir kredi. 2 yıl ödemesiz. Sıfır faizli 4 yıllık bir kredi. Şayet çocuk sahibi olurlarsa bu krediyi 12 ay erteliyoruz. İki çocuk sahibi olurlarsa bu krediyi tamamen sıfırlıyoruz. Evlenmeden önce eğitim programına dahil ediyoruz. Ve bu kapsamda da özellikle bu destekten faydalanan çiftlerimize İŞKUR'da öncelik tanıyoruz. Sosyal konutlarda da öncelik tanıyacağımızı söyledik ve artık başardık." diye konuştu.

Bakan Göktaş, doğum yardımları kapsamında Denizli'de 12 bin 566 anneye destek verildiğini, ikinci ve sonraki çocukları için düzenli ödeme alan 7 bin 265 anneye de ödeme yapıldığını, kente 214 milyon 500 bin lira, Türkiye genelinde ise 25 milyar liralık kaynak aktarıldığını sözlerine ekledi.

ESNAF ZİYARETİ

Bakan Göktaş, daha sonra İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Caddede 06.00-20.00 saatlerinde büyükşehir belediyesi tarafından uygulanan "toplu taşıma şeridi"nden kaynaklanan sorunları aktaran esnafı dinleyen Göktaş, esnafın iş yapmasını olumsuz etkileyen konuyu ilgili mercilere ileterek çözüm bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Ziyarette Göktaş'a AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Ankara milletvekili Zehranur Aydemir ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör