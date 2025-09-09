Bakan Göktaş: Finansal okuryazarlık eğitimleriyle 1 milyondan fazla kadına ulaştık

Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir otelde Halkbank Üreten Kadınlar Programına katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bugün dünyanın dört bir yanında kadınların yenilikçi fikirleriyle iş hayatının çehresini değiştirdiğini söyledi. Her geçen gün daha da yükselen kadın girişimciliğiyle, daha fazla kadın kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni değerler kattığını belirten Bakan Göktaş, özgün projeler, üretici çözümler ve dönüştürücü fikirleriyle sadece kendi ülkelerinde değil, uluslararası platformlarda da başarılarıyla ön plana çıkıldığını ifade etti. Bakan Göktaş, araştırmaların, kadınların kurduğu işletmelerin elde ettikleri gelirleri daha geniş bir sosyal faydaya dönüştürme eğiliminde olduğunu gösterdiğini kaydederek, "Bunun yanı sıra, başarı öyküleriyle başka kadınlara ve gençlere de yol açıyor. Bizler de kadın girişimciliğinin önünü açacak her türlü desteği sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün bir arada olmamıza vesile olan Halkbank Üreten Kadınlar Projesi de sunulan desteğin en güzel örneklerinden biridir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmaların, paylaşılan deneyimlerin kadınlar arasında dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdiğine inanıyorum" diye konuştu.

Bakanlık olarak, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak politikalarla onların daha güçlü ve etkin olmaları için çalıştıklarını aktaran Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, bu potansiyeli ortaya çıkaracak somut adımları içeriyor. Bu kapsamda 8 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan ve geçtiğimiz temmuz ayında ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, kadınların geleceğini şekillendirecek politikaların güçlü bir koordinasyonla hayata geçirilmesine öncülük ediyor. Kadın girişimciliğini ve kadın kooperatiflerini güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, mentörlük ve pazarlama başta olmak üzere kadınlara kapsamlı destekler sunuyoruz."

SPK ile imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında kadınlara finansal okuryazarlık konusunda 2018 yılından bu güne rehberlik yaptıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 1 milyondan fazla kadına ulaştık. Bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle kadın girişimcilerimiz için başlatacağımız yeni bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. 7 bölgede yapacağımız bu çalışmanın ilkini ekim ayında Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. Bu program kadınların, iş dünyasında daha aktif, güçlü ve söz sahibi olmaları, sektörde daha görünür olmaları için tasarlandı. Programa katılan her girişimci kadın kendi alanında liderlik edecek bir yetkinliğe sahip olacak. Pazarlama, satış ve iletişim stratejisi, marka yönetimi, finansal okuryazarlık, teknoloji kullanımı başta olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim ve atölye çalışmalarımız olacak. Böylece kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

2025 Aile Yılı'nda kadınların, toplumda değişimin öncüsü olmaları için vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Türkiye'nin ekonomiden üretime, hak ve hürriyetlerden demokrasiye kadar elde ettiği eşsiz kazanımlarda kadınların çok büyük katkıları var. Biz, ülkemizin kalkınma yolculuğunda kadınların emeğinin her daim belirleyici olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.