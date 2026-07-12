Bakan Göktaş, İslamabad’da temaslarda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İİT'ye üye ülkelerin kadından sorumlu bakanlarının katıldığı İslamabad'daki konferansta Türkiye'yi temsil etti.

Göktaş, bu kapsamda bulunduğu İslamabad'da ilk olarak Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazeer Tarar ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ve sosyal hizmetler alanındaki tecrübe paylaşımı değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Göktaş ve Bakan Tarar, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını imzaladı.

Bu işbirliğiyle, Müslüman iki ülkenin kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması ve çocukların korunması yönündeki ortak kararlılığının somut adımlarla desteklenmesi hedefleniyor.

FİLİSTİN VE SOMALİLİ BAKANLARLA GÖRÜŞMELER

Göktaş, ardından Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistinli kadınların ve çocukların durumu, yaşanan zorluklar karşısında Türkiye'nin destek mekanizmaları ve yürütülebilecek ortak projeler ele alındı.

Daha sonra Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile görüşen Göktaş, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübe paylaşımının önemini vurguladı.

İİT TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER

Bakan Göktaş, ayrıca İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatının yeni İcra Direktörü Sarah Alshoura ile bir araya gelerek, İslam dünyasında kadınların güçlenmesi, küresel düzeyde yürütülecek faaliyetler ve yeni dönemde atılacak ortak adımları değerlendirdi.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Bakheet ile de görüşen Göktaş, teşkilat bünyesinde yürütülen aile ve nüfus odaklı girişimlerin önemine değindi. Görüşmede, Türkiye'nin kararlı girişimleri ve öncülüğüyle İİT bünyesinde ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu vizyoner sürecin başarıyla yürütülmesi için aktif rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör