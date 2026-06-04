Bakan Göktaş kadınların iş gücüne katılımında 2028 hedefini açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Hükümet Liderleri Forumu: Kadınlar ve Kız Çocuklarının Ekonomik Güçlenmesini Destekleyen Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Göktaş, kamu ve özel sektör iş birliklerinin yalnızca ekonomik büyüme açısından değil, toplumsal dayanıklılık ve ekonomik güvenlik bakımından da kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin küresel ticaretin ne kadar hassas dengeler üzerinde ilerlediğini gösterdiğini vurgulayan Göktaş, güçlü ekonomilerin ancak insan kaynağını etkin şekilde değerlendirebildiği ölçüde ayakta kalabileceğini ifade etti.

"KADINLARIN GÜÇLENMESİNİ KALKINMA VİZYONUMUZUN MERKEZİNDE GÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlatan Göktaş, kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesini hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, kadınların güçlenmesini kalkınma vizyonumuzun merkezinde görüyoruz. Kadınların; eğitimde, üretimde, girişimcilikte, istihdamda, teknolojide, diplomaside ve karar alma mekanizmalarında güçlü biçimde yer alması için çalışıyoruz. Bunu, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun vazgeçilmez unsurlarından biri kabul ediyoruz."

Bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeden güç aldığını dile getiren Göktaş, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama katılımının devlet politikalarının temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN YENİ MEKANİZMALAR KURULDU

Kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha etkin rol üstlenmesi amacıyla çeşitli strateji ve eylem planlarının hayata geçirildiğini belirten Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın önemli bir yol haritası sunduğunu kaydetti.

2025 yılında kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve il koordinasyon kurullarıyla bu sürecin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINDA YENİ HEDEF

Son yıllarda kadın istihdamında önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Göktaş, rakamlara ilişkin bilgi vererek, "2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 35,2'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,3'e çıktı. 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bu hedef doğrultusunda girişimcilik, finansmana erişim, dijital beceriler, esnek çalışma modelleri, bakım hizmetleri ve mesleki eğitim gibi alanlarda kapsamlı politikalar uyguladıklarını belirten Göktaş, kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırıldığını söyledi.

İŞ DÜNYASINA "KADIN HAMLESİ" MESAJI

Kamu-özel sektör iş birliklerinin kadınların ekonomik güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Göktaş, kamunun düzenleyici ve yönlendirici rolüne, özel sektörün ise üretim ve inovasyon gücüne dikkat çekti.

Bu iki yapının ortak hedeflerde buluşmasının kadınlar için yeni fırsatlar oluşturduğunu belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda Türkiye olarak, kamu-özel sektör ortaklıklarını, kadınların ekonomik güçlenmesini hızlandıran bir dönüşüm mimarisi olarak ele alıyoruz. Bu anlayışla özel sektörümüzle güçlü iş birlikleri yürütüyoruz."

8 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılan "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri"ne işaret eden Göktaş, iş dünyasını kadınların liderlik, teknoloji, finansmana erişim ve karar alma süreçlerindeki potansiyelini daha güçlü şekilde değerlendirmeye davet etti.

10 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

Bugüne kadar 1.366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek verdiklerini açıklayan Göktaş, e-ticaret iş birlikleri sayesinde yaklaşık 10 bin kadın girişimcinin işlerini büyütme fırsatı yakaladığını söyledi.

Ayrıca "Türkiye'nin Mühendis Kızları", "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" ve "Kadınlar için Enerji Okulu" projeleriyle geleceğin mesleklerinde kadınların daha fazla yer almasını hedeflediklerini vurguladı.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN ÜÇ ÖNCELİKLİ ALAN

Zirvenin yalnızca deneyim paylaşımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Göktaş, kadınlar ve kız çocukları için somut sonuçlar üretecek iş birliği modellerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kamu-özel sektör ortaklıklarında üç temel alana odaklanılması gerektiğini ifade eden Göktaş, dijital ve finansal okuryazarlık başta olmak üzere geleceğin becerilerine erişimin artırılması, bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kadınların finansmana, pazarlara ve karar alma mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

"Kadınların emeği üretime katıldığında ekonomi büyür. Kadınlar karar alma süreçlerine katıldığında kalkınmanın niteliği değişir" diyen Göktaş, Türkiye'nin bu alanlarda deneyim paylaşımına ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"KADINLARIN LİDERLİĞİ KALKINMANIN ANAHTARIDIR"

Konuşmasının sonunda kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki rolünün önemine vurgu yapan Göktaş, "Kadınların emeğini, bilgisini, cesaretini ve liderliğini ekonominin merkezine almayan hiçbir kalkınma modeli tamamlanmış sayılmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün kurulacak her ortaklığın bir kadının işini büyütebileceğini, bir genç kızın mesleğe erişimini kolaylaştırabileceğini ve ülkelerin üretim kapasitesini güçlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör