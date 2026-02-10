Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.02.2026 13:52

Bakan Göktaş: Selden etkilenen vatandaşlara 33,5 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana ile Mersin'deki selden etkilenen vatandaşlara ilişkin "İlk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adana SYDV'ye (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) 25 milyon lira ve Mersin SYDV'ye de 8,5 milyon lira olmak üzere toplam 33,5 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta başlayan ve Adana ile Mersin'i etkisi altına alan sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Sel felaketiyle ilgili gelişmelerin titizlikle takip edildiğini, afetten zarar gören hanelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Göktaş, "Adana ve Mersin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adana SYDV'ye 25 milyon lira ve Mersin SYDV'ye de 8,5 milyon lira olmak üzere toplam 33,5 milyon lira tutarında kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.

