Bakan Göktaş: SYDV personeli, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına dahil edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelinin, ek bir protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına dahil edildiğini açıkladı.
