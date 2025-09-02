Bakan Göktaş: SYDV personeli, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına dahil edildi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 2.9.2025 11:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelinin, ek bir protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına dahil edildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelinin, ek bir protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına dahil edildiğini açıkladı.

