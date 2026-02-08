Bakan Işıkhan: 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.02.2026 11:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesaplarından yılın ilk ayında 120 bine yakın kişiyi işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Aynı zamanda Işıkhan, 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini de açıkladı. Işıkhan, 170 bin 617 işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettiklerini de bildirdi.

"BU YILIN İLK AYINDA; 120 BİNE YAKIN İŞE YERLEŞTİRMEYE ARACILIK ETTİK"

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstihdamımızı artıracak politikalarımızı, yeni projelerimizi daha fazla vatandaşımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 170 bin 617 açık iş, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. İşgücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."

