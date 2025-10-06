Bakan Işıkhan: 18 yaş altı diyabet hastaları için 610 milyon liralık reçete karşılandı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları için 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi karşıladığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları için açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırıyor, ailelerini maddi olarak destekliyoruz. 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık.

2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül arasında 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık. 23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

