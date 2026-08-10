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Giriş Tarihi: 10.08.2026 11:54 Son Güncelleme: 10.08.2026 11:55

Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-temmuz ayları arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.

DHA
Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işe yerleştirmeye aracılık ettik
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılan işe yerleştirmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Ocak-temmuz ayları arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.

BİNLERCE İŞE YERLEŞTİRME

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu istihdam kurumumuz Türkiye İş Kurumu aracılığıyla; vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor, istihdamımızı güçlendiriyoruz. Ocak-temmuz ayları arasında; 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik.

1,4 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işe yerleştirmeye aracılık ettik
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