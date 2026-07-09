Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan: 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Giriş Tarihi: 9.07.2026 11:21 Son Güncelleme: 9.07.2026 11:22

Bakan Işıkhan: 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-haziran ayları arasında, 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

DHA
Bakan Işıkhan: 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
  • ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işe yerleştirmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstihdamımız ve üretimimiz arttıkça, yatırım ortamımız ve ekonomimiz güçlendikçe; Türkiye güçlenmeye devam edecek. Ocak-haziran ayları arasında, 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik.

400 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,2 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Kurumsal hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından erişilebilirliğini artırmaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #TÜRKİYE #ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Işıkhan: 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA