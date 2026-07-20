Bakan Işıkhan açıkladı: İmalat sektörüne 187,5 milyar TL’lik istihdam desteği

İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuzda yaklaşık 8,9 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör